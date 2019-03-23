ناقد: شوقي غريب كلف شيتوس وشوقي بالبحث عن اللاعبين المحترفين.. فيديو

قال زغلول صيام الناقد الرياضي، إن عناصر المنتخب الأوليمبي أثبتت كفاءتها بعد الفوز على المنتخب الأمريكي ديا بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت في معسكر المنتخب بأسبانيا.



وتابع صيام، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن المنتخب الأوليمبي ظهر بمستوى جيد في المباريات الودية، ووصل قوام المنتخب 35 لاعب يختار بينهم قوام المنتخب الأوليمبي.



وكشف زغلول صيام أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قام بتكليف وائل رياض ومحمد شوقي بإيجاد اللاعبين المحترفين في أوروبا وشهد معسكر المنتخب تواجد عدد كبير من اللاعبين المصريين لخوض الاختبارات للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي.



وتابع زغلول صيام، أن شوقي غريب طرح مبادرة لتجميع بيانات عن اللاعبين المصريين المحترفين في اوروبا مواليد 1997 حتى 2000 وتخضع لاختبار حتى يتم انتقاء عناصر مميزة من بينهم.