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تعرف على كيفية تسريع هواتف أندرويد

السبت 23/مارس/2019 - 03:31 ص
هواتف أندرويد
هواتف أندرويد
وكالات
إذا كنت من مستخدمي هواتف "أندرويد" ووجدت أن جهازك صار بطيئا على نحو مزعج، فإن خبراء التقنية ينصحونك بحل بسيط حتى تستعيد الأداء السريع.

وبحسب موقع "لايف هاكر"، فإن الحل البسيط يكمن في التخلص من الملفات المؤقتة للتطبيقات (App Cache)؛ وتؤدي هذه العملية إلى استعادة الهاتف لسرعته التي كان عليها في البداية.

وتعد هذه الطريقة حلا ناجحا ومفيدا، لأن الطريقة الأخرى لتسريع جهاز "أندرويد" تعتمد على حذف كل شيء وإعادة الجهاز إلى "الصفر" أو ما يعرف بـ"إعادة ضبط المصنع".

وتقوم التطبيقات بحفظ الملفات المؤقتة وباقي البيانات الأخرى في "App Cache"، ولأن ملفات مؤذية قد تتسلل إلى هذه المساحة، فإن الجهاز يصبح بطيئا.

ولا تؤدي عملية الحذف إلى إزالة أي ملفات أو بيانات شخصية من الهاتف، وكل ما قد يحصل، هو تسجيل الخروج من بعض التطبيقات أو اللعب المسجلة.

وفي حال كنت من مستخدمي نظام التشغيل "Android 9 Pie" أو نسخ متقدمة، يتوجب عليك القيام بعدة خطوات، وأولها تحميل تطبيق "فايلز" Files في الجهاز.

وعند تنزيل التطبيق، ينبغي عليك، أن تسمح له بأن يصل إلى مساحة التخزين، وبعدها، افتح التطبيق، وسيحدد لك الملفات الضارة وغير المستخدمة والتطبيقات غير الضرورية التي تحتل مساحة مهمة ويمكنك حذفها بكل سهولة.

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