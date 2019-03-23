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وزارة الرياضة تكرم أبطال الأولمبياد الخاص..فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 01:17 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
توك شو
قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن بعثة مصر المشاركة في الأولمبياد الخاص "حققت إنجازًا غير مسبوق بالفوز بـ 81 ميدالية".

وأضاف "فوزي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، الجمعة، أن الوزارة ستكرم الـ 52 بطلًا بعد استقبالهم في مطار القاهرة من قبل ممثل عن الوزير.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت للبعثة المشاركة في الأولمبياد الخاص الدعم اللازم قبل سفرهم إلى أبوظبي، لافتا إلى أنه يُجرى الآن للإعداد للتكريم المميز لهم.

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