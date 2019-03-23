وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد للوقوف على استعدادات التأمين الصحي

تقوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بجولة تفقدية اليوم السبت- لمحافظة بورسعيد، لمتابعة التجهيزات الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.



كما من المقرر أن يرافق الوزيرة عددا من رؤساء مجلس إدارات المستشفيات الخاصة، بهدف وضع خطوات تنفيذية للتوأمة بين القطاع الخاص ومستشفيات التأمين الصحي، بهدف تحقيق أقصى استفادة لتشغيل المستشفيات بالمنظومة الجديدة.



حيث من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها من مستشفى بورفؤاد.



كما ستعقد وزيرة الصحة مؤتمرا صحفيا بعد نهاية جولتها بديوان عام المحافظة للإعلان عن أهم المستجدات في مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.