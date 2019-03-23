عبد الغني: قرعة كأس الأمم الإفريقية ستضم أساطير كرة القدم.. فيديو

قال مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن قام بصحبة أحمد مجاهد عضو المجلس بزيارة إلى ملاعب الإسماعيلية والسويس والإسكندرية والقاهرة ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 في يونيو المقبل بالقاهرة.



وأضاف عبد الغني، خلال تصريحاته لمراسل برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الكابتن زكريا ناصف، ويذاع على قناة «صدى البلد»، أن استاد الدفاع الجوي من أفضل الاستادات الكاملة لاستضافة البطولة، موضحا أن البطولة مفيدة في تحسين البنية الأساسية وتعديلها.



وكشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية في منطقة أهرامات الجيزة وتعطي رسالة بأن مصر بلد الأمن والآمان، وستكون حفلة رائعة.



وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ستقوم بدعوة أساطير كرة القدم لحضور مراسم قرعة كأس الأمم الإفريقية ويتواجد العديد من النجوم العالميين في إفريقيا وأوروبا.