في ذكرى كامب ديفيد.. موقع أمريكي: لولا السادات لعاشت المنطقة حروبا طويلة

قال موقع "سي.إن.إس نيوز" الإخباري الأمريكي إن اتفاقية كامب ديفيد تعتبر أعظم إنجازًا قدمته الولايات المتحدة على مدار تاريخها، فلولاها لعاشت منطقة الشرق الأوسط عقودًا طويلةً من الحروب الدامية.



وأضاف الموقع في تقرير نشره، أمس الجمعة بمناسبة ذكرى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة يوم 26 مارس 1979: "عملية السلام بين مصر وإسرائيل أنهت عقودًا من النزاع الطويل بينهما، ذلك أن كامب ديفيد أثرت بشكل جوهري على التاريخ اللاحق للشرق الأوسط والعالم أجمع بيد أنها كانت بمثابة نقطة محورية في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وروسيا".



وأشار التقرير إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اتخذ خطوة جريئة بالسفر إلى إسرائيل وإلقاء خطاب داخل الكنيست، وذلك في سبيل السلام، وهو ما جعل الولايات المتحدة تغير موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي وترى في الدبلوماسية الحل الوحيد لإنهاء النزاع.



وتابع تقرير "سي.إن.إس نيوز": "رأت إدارة الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، في السادات مثالًا يحتذى به في الدبلوماسية، ما أدى إلى دخولها وسيطًا لعقد اتفاقية نهائية للسلام بين مصر وإسرائيل".