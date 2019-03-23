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أخبار العالم

صربيا.. السجن 11 سنة لـ 7 بتهمة الانضمام لداعش

السبت 23/مارس/2019 - 04:21 ص
عناصر من داعش
عناصر من داعش
أحمد قاسم
قضت محكمة صربية بالسجن لفترة تصل إلى 11 عاما على سبعة أشخاص، ثلاثة منهم غيابيا، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي والتآمر لتجنيد آخرين للقتال في صفوف التنظيم بسوريا ومناطق أخرى.

وجاء في الحكم الذي أعلنته محكمة الاستئناف في صربيا أن الأفراد السبعة أدينوا "بالتآمر لفترة طويلة من أجل ...جمع أموال ...وتجنيد وتنظيم سفرهم وسفر مواطنين آخرين للانضمام لداعش في سوريا".

وانضم عشرات الرجال من إقليم السنجق الصربي الذي يغلب عليه المسلمون في جنوب غرب البلاد إلى التنظيم الإرهابي في سوريا. وعاد قليل منهم لصربيا.

وتعتقد السلطات الصربية أن معظمهم إما قتلوا في المعارك أو فروا من سوريا.

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