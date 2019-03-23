8000 سنة من الفن الصخري في كهف الوحوش.. الجلف الكبير وجنوب سيناء أغني المناطق في مصر.. صور

قال مصطفى محمد مدير عام مركز تدريب جنوب سيناء والبحر الأحمر بوزارة الآثار أن الفن الصخرى هو مصطلح لأي علامات مصنوعة من صنع الإنسان على الحجر الطبيعي، والرسم على الصخر وسيلة تعبيرية للإنسان قديمًا وإستمرت كظاهرة عالمية تنتشر فى شتى بقاع الأرض.



وتابع لصدي البلد:وتعد مصدرًا مهما فى دراسة العصور التاريخية وعصور ما قبل التاريخ، حيث تساعد فى الكشف عن الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والدينية,حيث تنوعت موضوعاتها وتعددت أساليبها الفنية واختلفت من منطقة إلى أخرى، إلا أنه توجد قواسم مشتركة فيما بينها نستطيع من خلالها تحديد الإطار العام لموضوع كل منها.



وكشف أنه هناك إتحاد دولي لمنظمات الفن الصخري IFRAO ، وهو اتحاد بين المنظمات الوطنية والإقليمية التي تشجع على دراسة الفن الصخرى، وتأسس في سبتمبر 1988 في داروين بأستراليا، من قبل تسعة أعضاء مؤسسين، وفي الوقت الحالي يوجد 58عضوًا إقليميًا ويغطي معظم أنحاء العالم.



وقال أنه من أهم مواقع الفن الصخري فى مصر منطقة الجلف الكبير،حيث يقع كهف السباحين في وادي سورا جنوب غرب مصر بالقرب من الحدود الليبية،حيث تم اكتشاف الكهوف من قبل المستكشف الهنغاري László Almásy في أكتوبر 1933،وتشير التقديرات إلى أنه قد تم إنشاء اللوحات خلال العصر الحجري الحديث قبل 8000 سنة.



والمنطقة المحيطة بوادي سورا غنية بالمواقع الفنية الصخرية، بما في ذلك موقع 'Giraffe rock' الذي اكتشفه Patrick A. Clayton في عام 1931، ويحتوي الكهف D على لوحة ممتدة من الماشية والشخصيات النسائية ومجموعة من الرماة.



ويحتوي "كهف F" في جزء من صخرة كبيرة منفردة على العديد من اللوحات والنقوش التي تصور الشخصيات البشرية والزرافات، ومع ذلك، لا تزال العديد من المواقع الصخرية في المنطقة غير مستكشفة، وحتى الآن لم يتم إجراء سوى القليل جدًا من الأبحاث الأثرية.



وقال إنه يعد كهف الوحوش"المعروف أيضا باسم كهف فوجيني - مستكاوي أو كهف فوجيني أو كهف وادي سورة الثاني"،مأوى ضخم من الصخور الطبيعية في الصحراء الغربية بمصر،ويضم لوحات صخرية من العصر الحجري الحديث.



ويقع الملجأ في وادي سورة عند الطرف الجنوبي الغربي من جبال الجلف الكبير في الزاوية الجنوبية الغربية النائية من محافظة الوادي الجديد في مصر بالقرب من الحدود بين ليبيا والسودان.



وكشف أنه أيضا تنتشر الرسوم الصخرية بجنوب سيناء،ولكن لا توجد دراسات متخصصة بشأنها،وهذه الرسوم يمكن تقسيمها من حيث العصر إلى رسوم تعود إلى العصور الحجرية من 10 آلاف عام إلى 3 آلاف عام قبل الميلاد،مثل التى توجد فى مناطق بهضبة التيه،ورسوم مواكبة للحضارة المصرية القديمة،ورسوم مرتبطة بفترة الحضارة النبطية ثم العصر الرومانى"من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادى".



كما يمكن تقسيمها من حيث الموضوع إلى رسوم صيد تصور صيد الحيوانات البرية بواسطة الإنسان،حيث غالبا ما يصور ممتطيا جمل أو حصان مستعينا بكلب فى عملية الصيد أو ممسكا بقوس أو رمح.



ورسوم تصور معارك وقتال بين أشخاص أو جماعات، ورسوم تصور حيوانات من البيئة المحلية الصحراوية، ورسوم تصور قوافل التجار ورسوم طوطمية لها غرض دينى، ورسوم شامانية وتتعلق بالطب او السحر كما تنتشر رسوم خاصة بالقبائل.



كما يمكن تقسيم الرسوم من حيث طريقة إعداد الرسم سواء بالحز او الكحت أو الطرق أو بالرسم باستخدام ألوان،كما يمكن تقسيم الرسوم من حيث الوصف سواء كان الرسم إطارى أو مصمت أو عودى.



وكشف مصطفى أنه للأسف مصر ليست عضوة باتحاد مؤسسات الرسوم الصخرية،واعتقد انه من المهم جدا أن ينشأ بمصر مركز علمى أو مؤسسة معنية بهذا الفن,خاصة أنه توجد إدارات تتبع وزارة الآثار تهتم بالفن الصخرى، مثل إدارة آثار ما قبل التاريخ وإدارة المناجم والمحاجر،لكن يجب أن نفعل كل المطلوب نحو إيجاد عضوية لمصر.



وأضاف: كما أن كل معاهد وكليات الآثار لا يوجد بها قسم للفن الصخرى،ودراسته تندرج ضمن موضوع أوسع للفن دون تخصص دقيق،وادعو كل الراغبين فى عمل بحث علمى ان يتوجهوا لدراسة الفن الصخرى بسيناء،فهو مادة خصبة وثرية وتحتاج لدراسات عديدة.