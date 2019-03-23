افتتاح مطعم القذافي في إسرائيل.. فيديو

افتتح قبل أيام قليلة مطعم إسرائيلي يحمل اسم الزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي.



تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لافتتاح مطعم في العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، يحمل صور الرئيس الليبي السابق، العقيد معمر القذافي، ويقع في سوق الكرمل للخضار وسط مدينة تل أبيب.



ومن بين ما نشره موقع المطعم، صورا متعددة ومختلفة للوجبات السريعة التي يقدمها المطعم الإسرائيلي، وهي تحمل صورة القذافي، سواء وجبات داخل المطعم أو خارجه، حيث يقدم المطعم خدمة طلبات الدليفري للمنازل.



ويتخصص المطعم الذي يحمل اسم القذافي في تقديم وجبات "البوريك" وهي عبارة عن فطائر سادة، وفطائر محشوة، باللحم أو الفراخ، بالبيض أو البطاطس، أو غيرها من الفطائر المحشوة.



العنوان الرئيس للمطعم الواقع في قلب سوق الكرمل وسط تل أبيب "محل بوريك"، ولكنه يحمل صورة القذافي على واجهته الرئيسية، دون كتابة الاسم، فضلا عن نشر صورة الزعيم الليبي الراحل على أغلفة وجباته السريعة.



ونشر المطعم الإسرائيلي على صفحة "يوتيوب" فيديو قصير للمطعم، جاء تحت عنوان "كشك بوريك الأسطوري الذي لن تتركه أبدا في سوق الكرمل".