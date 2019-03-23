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منوعات

أسوأ مسابقة في العالم.. بطولة يصفع فيها المتسابقون بعضهم على وجوههم

السبت 23/مارس/2019 - 03:01 ص
اغرب مسابقة في روسيا
اغرب مسابقة في روسيا
محمد علي
في مسابقة قد تكون الأسوأ والأكثر إهانة لمكانة الإنسان، أقيمت في مدينة كراسنو يسك الروسية، أول بطولة بالعالم يضرب فيها المتسابقون بعضهم البعض، وفق ما ذكر موقع يو بي آي.

ويقوم المتسابقون بصفع بعضهم البعض حتى يفوز أحدهم بالمسابقة في النهاية.

وتم تنظيم الحدث المثير للجدل ضمن فاعليات معرض سيبيريا للطاقة، وهو معرض رياضي شهير أقيم في كراسنويارسك.

ولا يشترط في المتسابقين شروط معينة، فكل ما يلزم هو الرغبة في القيام بذلك، فالدعوة عامة لأي شخص.

ووفقا لقواعد المسابقة يقوم المتسابقون بمواجهة بعضهم البعض عبر طاولة صغيرة، ثم يقومون بصفع بعضهم البعض، وإذا تمكن المتسابقان من الاستمرار بعد الصفعة الثالثة يقرر الحكم الفائز بناءً على قوة الصفعة.

وكان الفائز بهذه المسابقة الغريبة فاسيلي كاموتسكي وهو مزارع يبلغ وزنه 168 كيلوجرامًا، و حصل على 30 ألف روبل.

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