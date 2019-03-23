الداخلية العراقية: ارتفاع ضحايا غرق عبارة الموصل إلى 94 شخصا.. فيديو

قال اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن التحقيقات مازالت جارية بالتعاون بين الشرطة والقضاء للكشف عن ملابسات حادث غرق العبارة المؤلم الذي وقع أمس الخميس، وهناك استنفار بكل المستشفيات والكوادر الصحية المتوافرة، مؤكدًا أن الـ 55 شخصًا الذين تم إنقاذهم غادروا المستشفيات وحالتهم الصحية جيدة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بى سي مصر»، أن عدد ضحايا الحادث وصل لـ 94 شخصا، وهناك تشكيلات أمنية مكثفة من الجيش والشرطة للبحث عن جثث الغارقين، مضيفًا: «كانت واقعة مأساوية صعبة على الجمهور العراقي وكل الإنسانية»، مؤكدًا أن الحادث وقع بفعل أخطاء فنية وأمور تنظيمية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، هناك إجراءات احترازية تم اتباعها في كافة أنحاء العراق تحسبًا من تكرار الحادث، مشيرا إلى أن ارتفاع منسوب المياه كان أيضًا سببًا في وقوع الحادث.



وأكد "معن" أنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لصرف تعويضات مادية لأسر الشهداء، وحملة شاملة للتوسع في كافة الخدمات للمدينة التي شهدت الحادث، على الصعيد الصحي والاجتماعي.