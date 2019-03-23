مولر ينتهى من تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.. الديموقراطيون يطالبون بنشر التقرير وعدم إطلاع الرئيس عليه مسبقا.. والبيت الأبيض يؤكد: لم نتطلع على مضمون التحقيق حتى الآن

مولر ينتهى من تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وزير العدل يضع 5 نقاط أساسية في رسالته عن التقرير أمام الكونجرس.. ومطالب بالتحقيق معه

محامو ترامب يعربون عن سعادتهم.. والبيت الأبيض يؤكد: إدارة ترامب لم تتسلم مضمون التحقيق





بعد أكثر من عامين على دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، أنهى المحقق الخاص روبرت مولر، تقريره حول تدخل روسيا في الانتخابات، ليطوى بذلك صفحة كبيرة من الجدل الذيً استمر قرابة الأربعة أعوام حول تورط الرئيس وحملته الانتخابية مع قصر الكرملين الروسي في سبيل فوزه والإضرار بمنافسته وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون.





وزير العدل الأمريكي وليام بار بعث، أمس الجمعة، برسالة إلى الكونجرس الأمريكي يعلمهم فيها انتهاء تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ويحيطهم علما بأنه سيسلم ملخص التقرير للكونغرس في فترة قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع.





اشتملت رسالة بار على خمس نقاط أساسية، وهي أن مولر أنهى تحقيقه بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 والمسائل ذات الصلة، وأن التحقيق لم يتعرض لأي عرقلة من قبل وزارة العدل أو من قبل أي جهة أخرى منذ بدايته، وأن وزارة العدل ستوصل نسخة من "النتائج الرئيسية" للتحقيق للكونجرس في موعد قد يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع.





احتوت الرسالة أيضًا على بيان أكد أن وليام بار سيجتمع بالمستشار الخاص روبرت مولر ونائب وزير العدل لغرض النصح في حال هنالك فقرات أخرى يمكن أن تعطى للكونجرس ويتم كشفها للعامة. إضافة إلى أن وزير العدل سبطرح نسخة غير سرية من التقرير لكي يتم الاطلاع عليها من قبل الشعب.





وسرعان ما أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيها إن إدارة ترامب لم تتسلم ولم تتطلع على مضمون تحقيق مولر، مشيرًا إلى الخطوات التالية تبقى بيد وزير العدل وليام بار، وأن أن الرئيس الأميركي يتطلع إلى رؤية هذه العملية تتخذ مسارها.





وأعرب محامو ترامب، رودولف جولياني وجاي سيكولوف عن سعادتهما بانتهاء التحقيق، حيث قالا في بيان: "يسعدنا أن مكتب المدعي العام الخاص (مولر) أحال تقريره إلى المدعي العام (بار) وفقا للتعليمات"، مشيران إلى أن "المدعي العام بار سيحدد الخطوات المقبلة".





وطالبت رئيسة مجلس النواب النائبة الديمقراطية نانسي بلوسي، ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بنشر التقرير، حيث قالا في بيان مشترك نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "التقرير وكل الوثائق التي استخدمت للتوصل إلى نتائجه ينبغي تقديمها كاملة للكونجرس. هذا المستوى فقط من الشفافية سيمكن الكونجرس من القيام بتحقيقه الخاص".





أما رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل فقال إن العديد من الجمهوريين لطالما اعتقدوا أن روسيا تهديد بارز للمصالح الأميركية، مضيفًا "آمل أن يساهم تقرير مولر في تطوير جهودنا لحماية ديمقراطيتنا".





وطالبت عضوة مجلس الشيوخ والمتنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020 كامالا هاريس بأن يتم استدعاء وزير العدل الأميركي لاستجوابه بشأن تقرير مولر، حيث قالت في بيان "نريد أن نقف على حقيقة التدخل الأجنبي في انتخابات 2016، ويجب نشر تقرير مولر بالكامل و رفع السرية عنه".





وكانت بلوسي وشومر طالبا بأن تسلم وزارة العدل كل محتويات التقرير إلى الكونجرس وبأن لا يسمح وزير العدل للبيت الأبيض بالاطلاع على التقرير قبل ذلك.





ويحقق مولر منذ 2017 في اتهامات لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأميركية في 2016، وفي تواصل مفترض بين حملة المرشح حينه دونالد ترامب والروس، وكذلك في ما إذا كان ترامب قد حاول إعاقة العدالة بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" السابق جيمس كومي.





وقد وجه مولر بالفعل اتهامات لعدة أسماء بارزة في حملة ترامب، وتم إدانة عدد منهم بتهم مختلفة. ومن هؤلاء: مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، ومحاميه السابق مايكل كوهين، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، ليبغ عدد المتهمين 37 شخصًا منهم ثلاثة روس.





وحسب القانون، يتوجب على وزير العدل أن يطلع قادة الحزبين في اللجنة القضائية في الكونجرس على النتائج الرئيسية للتحقيق، لكن يعود إليه بشكل كبير قرار نشر التقرير.





وقد استنتجت الوكالات الاستخبارية الأميركية بالفعل أن الروس حاولوا التدخل في الانتخابات الأميركية باختراق خوادم البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي ونشر رسائل حساسة على مواقع مثل ويكيليكس





كان أعضاء الحزب الديمقراطي في الكوندرس الأميركي قد أكدوا، في وقت سابق، استعدادهم لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، لإجبارها على نشر تقرير مولر بشأن تدخّل محتمل لروسيا في الانتخابات الأميركية، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.



