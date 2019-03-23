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زاهي حواس: معرض توت عنخ آمون بباريس ينشط السياحة

السبت 23/مارس/2019 - 01:51 ص
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق إن معرض توت عنخ أمون الذي افتتحته مصر بالعاصمة الفرنسية باريس يساهم بقوة في الدعاية للسياحة المصرية، مشيرًا إلى أن توجه رسالة "مصر أمان" لكل دول العالم صعبة للغاية.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «أم بى سي مصر»، أن هذا المعرض يساعد في جذب زوار العالم إلى مصر، مضيفًا: «معرض توت عنخ أمون جعل اسم مصر يتردد في جميع وسائل الإعلام العالمية لمدة ستة أشهر».

وأكد أنه لا يمكن أن تقلد أي قطعة أثرية، قائلًا: «أي شخص يقول إن الآثار يمكن تبديلها أو تزويرها غير طبيعى، حيث تم تغليفها وتعبأ على أعلى مستوى»، متمنيًا من المصريين أن يشجعوا معرض مصر بباريس.

وافتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ووزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستور، الخميس، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون"، المقام بالعاصمة الفرنسية باريس.

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