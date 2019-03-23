بقرة تتسبب في فوضى على الطريق السريع في نيو جيرسي

فجأة ودون سابق إنذار، وجد قائدوا المركبات بقرة هائجة في مواجهتهم على الطريق السريع في إحدى المدن الأمريكية وهو ما سبب فوضى عارمة على الطريق، وفق موقع ايه بي سي.



وسببت البقرة الهاربة من أصحابها فوضى عارمة على طريق سريع بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وذلك بعدما تمكنت من الهرب من شاحنة كانت تقلها، ولم يستطع أحد إيقافها إلا أن هدأت بمفردها وتم الإمساك بها في ساحة الانتظار الخاصة بأحد المطاعم في الولاية.



قالت الشرطة إنها تتبعت البقرة وقامت بمطاردتها في محاولة للإمساك بها، بعدما أحدثت فوضى كبيرة على الطريق السريع الذي كان مزدحم بالسيارات، مما أصاب السائقين بالذعر، حتى توقفت بالقرب من مطعم وتدخلت الشرطة مع المختصين وأخذوها.