في عيد ميلاد أحمد رزق .. انسحب من تياترو مصر بسبب أشرف عبد الباقي

يحتفل اليوم الفنان أحمد رزق بعيد ميلاده الـ 42 سنة ، حيث يعد واحدًا من أبرز الفنانين الكوميديين فى مصر، وقد تنوعت أدواره بين السينما والمسرح والتليفزيون.





وعلى الرغم من حب الفنان احمد رزق للمسرح ، إلا أنه قرر الاعتذار عن تقديم تياترو مصر عقب انسحاب الفنان أشرف عبد الباقى منه، حيث كشف فى احدى البرامج أن الشركة المنتجة لتياترو مصر استعانت به بعد وقوع خلافات مع الفنان أشرف عبد الباقى ، وقيام الأخير بتدشين مصر مسرح .



