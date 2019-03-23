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فن

ارتان صابان ينضم لـ الفناء في موسمه الثاني

السبت 23/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
إنضم الفنان ارتان صابان الى فريق عمل " الفناء " فى موسمه الثانى ، حيث من المقرر ان يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة القادمة .

ومن المقرر أن يظهر "ارتان" ضمن الأحداث بشخصية حبيب الممثلة "دينيز باروت" في سن المراهقة .

العمل يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة كالتفكك الأسري والإدمان والمشاكل الزوجية والعنف ضد المرأة، حيث لقى الضوء الجانب المظلم من الحياة ، وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاح كبير.

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