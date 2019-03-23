ارتان صابان ينضم لـ الفناء في موسمه الثاني

إنضم الفنان ارتان صابان الى فريق عمل " الفناء " فى موسمه الثانى ، حيث من المقرر ان يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة القادمة .



ومن المقرر أن يظهر "ارتان" ضمن الأحداث بشخصية حبيب الممثلة "دينيز باروت" في سن المراهقة .



العمل يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الهامة كالتفكك الأسري والإدمان والمشاكل الزوجية والعنف ضد المرأة، حيث لقى الضوء الجانب المظلم من الحياة ، وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاح كبير.