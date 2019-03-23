الغموض سيد البريكست.. ما هي خيارات تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

اقترح الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، على بريطانيا خيارين لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد "البريكست" والمقرر في 29 مارس الجاري إلى 12 أبريل أو 22 مايو المقبلين، وهو الأمر الذي جعل مسار "بريكست" يغرق في غموض أكثر.



في وقت سابق من أمس الجمعة، لمحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الاوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع المقبل إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره.



ورفض المشرعون بالفعل الاتفاق مرتين لكن من المتوقع أن تحاول رئيسة الوزراء للمرة الثالثة الحصول على موافقة البرلمان الأسبوع المقبل.



وحسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 29مارس الجاري بعد أن وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد الخروج.



ومن المقرر أن تحاول ماي تمرير اتفاق "البريكست" مرة ثالثة في مجلس العموم مطلع الأسبوع المقبل، ربما الثلاثاء 26 مارس، إذا سمح بذلك رئيس مجلس العموم.



وفي حالة صوتت أغلبية النواب لصالح الاتفاق، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 22 مايو المقبل، غير أنه ستكون هناك فترة انتقالية تنتهي مع نهاية 2020. ​



أما إذا صوتت أغلبية النواب مجددا ضد الاتفاق، فسيكون على المملكة المتحدة أن تقرر مسارها قبل تاريخ 12 أبريل المقبل، وحينها ستكون الخيارات المتاحة أمامها، هو الخروج يوم 12 أبريل بدون اتفاق، أو الخروج في نفس الموعد باتفاق إذا تمكنت تيريزا ماي من فرض تصويت رابع في مجلس العموم ونجحت في تمرير الاتفاق.



وقد يتم أيضًا تأجيل "البريكست" لمدة طويلة بعد موافقة الاتحاد الأوروبي وهو الذي يقرر مدتها، وسيكون حينها على لندن أن تشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تنظم في 24 مايو المقبل.



أما الخيار الآخير فهو تنظيم استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو سحب طلب الخروج من الاتحاد الأوروبي.