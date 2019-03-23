المحقق الخاص في التدخل الروسي لم يوص باتهامات جديدة في تقريره النهائي

كشف مسئول بارز بوزارة العدل الأمريكية أن المحقق الخاص في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 روبرت مولر لم يوص بتقديم أية اتهامات جديدة سوءا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لآخرين، حسب ما أفادت تقارير إعلامية أمريكية، الجمعة.



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" عن المسئول - لم تذكر اسمه - قوله إن مولر لم يوص في تقريره النهائي بشأن نتائج التحقيقات، والذي سلّمه اليوم إلى وزير العدل وليام بار، بتوجيه أية اتهامات جديدة بعد نحو عامين من التحقيقات التي أسفرت عن اتهام أكثر من 30 شخصا.



وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، أن روبرت مولر، قدّم تقريره السرّي بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وليام بار. وأخبرت وزارة العدل الكونجرس بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذي يعني انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته. ومن المتوقع أن يفصح بار عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.



وكُلّف مولر من وزارة العدل، في مايو 2017، بالتحقيق في "أية علاقة وتنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة ترامب الانتخابية، وأي أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مباشرة من التحقيق"، كما حقّق فريق مولر في إعاقة ترامب سير العدالة.



ووجّه التحقيق، وفق ما تم إعلانه قبل إصدار تقرير اليوم، اتهامات لـ34 شخصا، بالعمل لصالح الاستخبارات الروسية بينهم بعض أقرب مستشاري ومساعدي ترامب السابقين. ويشير التحقيق إلى سعي حملة ترامب للاستفادة من جهود روسية معقدة في 2016 للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة لصالح المرشح الجمهوري آنذاك، لكنه لم يتهم أيا من مساعدي ترامب بالمشاركة في تلك العملية.



كما أسفر التحقيق عن إدانة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب، لكن في قضايا غير ذات صلة بالتدخل الروسي.