حظك اليوم السبت 23 مارس الجوزاء عليك أن تتأني فى أقوالك للشريك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23 مارس 2019 على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على اكتشاف أمور خافية وقد تطمئنك معلومات.

مهنيا وماليا: تنافر القمر وأورانوس في منزلي المال يدفعك للبحث عن حقوقك، فقط كن حذرا في إدارتك للنواحي المادية وتجنب التسرع.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

صحيا: القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وعليك أن تعتني بصحتك.

عاطفيا: قد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع شريك حياتك أو من تحب.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.

اجتماعيا: اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.

عائليا: القمر في مربع برجك يدفعك للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: المريخ في منزل الحظ يجعلك تبدو بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط والمشاعر.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عائليا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تخسر من يؤيدك.

ماليا: القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم مصروفاتك والتزاماتك المالية.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا: القمر في برجك مما يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.

عاطفيا: حاول أن تعالج المشاكل الصغيرة أولا بأول مع الطرف الآخر ولا تترك المشاكل تتفاقم.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تحافظ على الكتمان وأن تبتعد عن الزهو بنفسك.

صحيا: تنافر القمر مع أورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وعليك أن تستمع لصوتك الداخلي.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأصدقاء.

عاطفيا وماليا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك اليوم نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وتحفظ.

عائليا: حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وقد ترتب لسفر أو رحلة.

عائليا: اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.