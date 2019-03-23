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أخبار العالم

زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ يطالب بالإفصاح عما تضمنه تقرير مولر

السبت 23/مارس/2019 - 03:30 ص
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
أ ش أ
طالب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الجمعة بالإفصاح الكامل عن محتويات التقرير النهائي للمحقق الأمريكي الخاص، روبرت مولر، الذي تناول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم عن شومر قوله :"الآن وقد قدّم المحقق الخاص مولر تقريره إلى المدعي العام، فلا مفر من إعلان المدعي العام بيل بار عن التقرير بشكل كامل أمام العامة، وأن يقدم النتائج والوثائق البارزة إلى الكونجرس".

ومن ناحية أخرى، أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وشومر في وقت سابق اليوم بيانًا مشتركًا دعيا إلى تحقيق المطلب ذاته وهو الإعلان الكامل عن تقرير المحقق مولر.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، روبرت مولر، قدّم تقريره السرّي بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فقد أخبرت وزارة العدل الكونجرس اليوم بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذي يعني انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته.

ومن المتوقع أن يفصح مولر عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.

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