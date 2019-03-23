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أخبار العالم

ترامب وميركل يناقشان التجارة وتمويل حلف شمال الأطلسي

السبت 23/مارس/2019 - 03:16 ص
ترامب وميركل
ترامب وميركل
أحمد قاسم
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، اتصالًا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث سلسلة من القضايا من بينها التجارة وتمويل حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان أصدره البيت الأبيض قوله إن الاتصال تناول قضايا من بينها التجارة والنقاش الدائر في بريطانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والاجتماعات المقبلة.

من جانب آخر، ذكر مسئول أمريكي أن الاتصال تناول أيضا تمويل حلف شمال الأطلسي.

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