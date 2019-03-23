شخصية اليوم فى علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن أهم النصائح التي تقدمها لمواليد هذا اليوم وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 23 مارس فإن ذلك يعني أن لديك اهتمامات مختلفة وتميل نحو التعامل بصداقة وكرم، فقط حافظ على استقرارك و توازنك النفسي وتجنب التعالي على الآخرين.



نصيحة:

في هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.