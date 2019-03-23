فولكس فاجن تطرح أحدث سياراتها العائلية.. شاهد

بدأت شركة فولكس فاجن ببيع أحدث نموذج من سيارات "T-CROSS" الكروس أوفر العائلية متوسطة الحجم.



وحاول المصممون في فولكس إعطاء هذه السيارة روح العصرية من خلال التصميم المميز الذي يتداخل فيه اللون الأساس للهيكل مع اللونين الأسود والفضي، وزودت واجهة السيارة بفتحات هوائية عريضة، ومصابيح ضباب مربعة مميزة الشكل.



ويمكن للراغبين في شراء هذه السيارة أن يطلبوا من الشركة المصنعة تعديل تصميم القمرة الداخلية لسيارتهم، لتدخل اللون الأساس للمركبة على بعض عناصر واجهة القيادة والمقاعد، وتزودها بمقود رياضي.



أما المقصورة الأساسية لـ "T-CROSS"، فأتت بواجهة قيادة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة، وإظهار الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية، وصفين من المقاعد يتسعان لـ 5 ركاب، يمكن طي الصف الخلفي منهما لزيادة سعة صندوق الأمتعة.



وزودت هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.5 لتر، وعزم 110 أحصنة، ومحرك بسعة 1.4 لتر، وعزم 150 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل. أما سعرها فيبدأ من 19200 دولار.