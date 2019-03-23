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أخبار البلد

أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

السبت 23/مارس/2019 - 03:03 ص
أمطار خفيفة على القاهرة
أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة
شهدت القاهرة والجيزة، منذ قليل، هطول أمطار خفيفة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحري والقاهرة، حار بالنسبة لهذا الوقت من العام على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من غرب وجنوب البلاد، قد تمتد إلى القاهرة وجنوب سيناء، تكون رعدية أحيانًا، الرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء:

القاهرة 15 24

شبين الكوم 14 23

طنطا 14 22

دمنهور 13 21

الأسكندرية 13 20

بلطيم 14 21

مطروح 13 19

السلوم 11 19

سيوة 16 26

بورسعيد 16 20

دمياط 15 20

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 14 23

العريش 10 22

رفح 10 21

رأس سدر 17 24

نخل 09 21

نويبع 17 25

طابا 12 22

كاترين 06 20

الطور 18 25

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 19 28

مرسى علم 16 25

الفيوم 12 27

بني سويف 13 28

المنيا 12 29

أسيوط 13 31

سوهاج 14 32

قنا 13 32

الأقصر 16 34

أسوان 17 35

أبو سمبل 21 37

الوادي الجديد 19 35

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 28

رأس حدربة 21 28

حلايب 22 27

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