دراسة جديدة: الأمراض الجلدية رعب لا نعرف عنه شيئًا

قالت شبكة إيه بي سي، إنه وفقًا لدراسة بريطانية، تعد الأمراض الجلدية واحدة من الأمراض الأكثر شيوعًا في مختلف أنحاء العالم على نحو يفوق كثيرا ما هو معتقد.



وذكرت الدراسة البريطانية، أنه يمكن أن تكون رابع نوع من الأمراض يصيب البشر، لكن معظم الناس لا يسعى إلى علاجها سواء في الدول المتقدمة أو النامية.



وأضافت الدراسة إنه في ألمانيا جرى فحص عدد من المترددين على المستشفيات لعلاج أمراض أخرى فتبين إصابة نسبة لايستهان بها منهم بأمراض جلدية.



واكتشف الأطباء أن بعضا من الناس لم يكن يعرف أنه مصاب بهذه الأمراض والبعض الآخر كان يشعر بأعراضها ولم يسع لعلاجها اعتقادا بعدم خطورتها رغم أن الجلد خط دفاع رئيسي عن الجسم.



وأظهر فحص عينة عشوائية من رواد إحدى المستشفيات وجود مشاكل فى الجلد لدى 65% من 2700 مريض شملهم الكشف.