ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

دراسة جديدة: الأمراض الجلدية رعب لا نعرف عنه شيئًا

السبت 23/مارس/2019 - 08:01 ص
الأمراض الجلدية لا
الأمراض الجلدية لا يجب إهمالها
محمد علي
قالت شبكة إيه بي سي، إنه وفقًا لدراسة بريطانية، تعد الأمراض الجلدية واحدة من الأمراض الأكثر شيوعًا في مختلف أنحاء العالم على نحو يفوق كثيرا ما هو معتقد.

وذكرت الدراسة البريطانية، أنه يمكن أن تكون رابع نوع من الأمراض يصيب البشر، لكن معظم الناس لا يسعى إلى علاجها سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

وأضافت الدراسة إنه في ألمانيا جرى فحص عدد من المترددين على المستشفيات لعلاج أمراض أخرى فتبين إصابة نسبة لايستهان بها منهم بأمراض جلدية.

واكتشف الأطباء أن بعضا من الناس لم يكن يعرف أنه مصاب بهذه الأمراض والبعض الآخر كان يشعر بأعراضها ولم يسع لعلاجها اعتقادا بعدم خطورتها رغم أن الجلد خط دفاع رئيسي عن الجسم.

وأظهر فحص عينة عشوائية من رواد إحدى المستشفيات وجود مشاكل فى الجلد لدى 65% من 2700 مريض شملهم الكشف.

ترشيحاتنا

قصة إنشاء جامعة الدول العربية.. سموها تحالف عربي في البداية ونشأت قبل الأمم المتحدة

لاسارتى: هناك مفاجأة فى مباراة الزمالك

أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو

تسريب المواصفات المذهلة لهاتف هواوي الجديد p30

فولكس فاجن تطرح أحدث سياراتها العائلية.. شاهد

عمرو دياب يشعل حفل لايف بارك السعودية.. صور

لاسارتي: رمضان صبحي لم يثبت نفسه والشحات يعاني من الضغوط

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد نجم سموحة

سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. فيديو

مصرع 26 شخصا وإصابة 28 فى احتراق حافلة ركاب بالصين

فيديوجراف| لماذا سمح فيس بوك ببث مجزرة مسجدي نيوزيلندا

الإفتاء توضح حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

فيديو

والد الطفل رامي المصري يروي تفاصيل إنقاذ إبنه لـ51 طالبا إيطالبا من الخطف
فيديوجراف| لماذا سمح فيس بوك ببث مجزرة مسجدي نيوزيلندا
سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. فيديو
سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة عدم تجديد الأهلي لـ أزارو.. فيديو
سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة انضمام مؤمن زكريا لنادي بفنلندا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟