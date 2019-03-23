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منوعات

أغرب منتج في الأسواق.. جرة العسل بداخلها مفاجأة مرعبة

السبت 23/مارس/2019 - 05:45 ص
جرة العسل المرعبة
جرة العسل المرعبة
محمد علي
قال موقع أوديتي سنترال الأمريكي، إن شركة يابانية أثارت استغراب الكثيرين، بعدما عرضت بيع أغرب منتج في الأسواق العالمية، ببيعها حافظات تحتوي على عسل به دبابير ميتة.

وأثار منتج صغير للعسل في مقاطعة أويتا، باليابان، جدلًا على الإنترنت مؤخرًا بعد أن قيل إنه يتم بيع المنتج الغريب، والذي يحتوي بالفعل على دبابير ميتة معلقة في السائل الحلو.

في حين أن قرار وضع الدبابير الميتة داخل وعاء العسل يمكن بالتأكيد أن يكون موضع تساؤل، والأكثر من ذلك هو حقيقة أن الدبابير اليابانية العملاقة توضع داخل الجرة بينما لا تزال حية وتترك لتغرق في السائل اللزج.

وفقًا لمقال نُشر على موقع SoraNews24 ، يتم القبض على الدبابير ، والتي تُعرف على أنها أعداءً طبيعية للنحل ، على قيد الحياة من قبل مربي النحل أثناء محاولتها التعدي على أراضي النحل لاستخدامها داخل جرار عسل الشركة.

وتقول الشركة في موقعها على الويب إلى أنه لا ينبغي عليك أكل الحشرة، بل العسل الذي غرقت فيه، وأفادت بأن هناك عدة أسباب لوضع الدبابير في العسل، أولها بغرض الزخرفة والزينة، وثانيا، لأن هناك مادة تفرزها الدبابير عند موتها تجعل العسل صحي أكثر ولذيذ المذاق.
أغرب منتج في الأسواق.. جرة العسل بداخلها مفاجأة مرعبة
أغرب منتج في الأسواق.. جرة العسل بداخلها مفاجأة مرعبة

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