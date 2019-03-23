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مباراة كرة تتحول إلى أزمة في أوروبا.. المشجعون يشاهدون المباراة داخل قفص

السبت 23/مارس/2019 - 06:30 ص
مباراة كرة قدم لبولندا
مباراة كرة قدم لبولندا في 2018
محمد علي
نالت مباراة كرة قدم بين فريقين من الدرجة الثالثة في بولندا اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لسببٍ غريب، وفق ما ذكر موقع أوديتي سنترال.

وكان سبب الاهتمام بالمباراة، ليس لروعتها، ولكن للظروف المروعة التي اضطر فيها مشجعو الفريق الزائر لمشاهدة المباراة داخل قفص معدني كبير.

وأثارت الصور التي تم نشرها للمشجعين بعد المباراة غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مما دفع رئيس النادي لإرسال رسالة إلى لجنة الأمن في الاتحاد البولندي لكرة القدم، يشجب فيها الطريقة التي عومل بها مؤيدو فريقه.

وفي الأسبوع الماضي ، رافق حوالي 100 من أنصار فريق هيو تنيك كراكو فريقهم في مباراة خارج أرضهم ضد فريق سبارتكوس داليسايس، في دوري كرة القدم البولندي الثالث، ووجدوا أنفسهم عالقين في قفص معدني كبير طوال المباراة التي استمرت 90 دقيقة.

وفقًا للقواعد البولندية، يجب فصل أنصار الفريق الضيف عن مشجعي الفريق الذي يستضيف اللعبة، لكنهم عادة ما ينتهي بهم المطاف في قطاع معزول من الاستاد، أو في منطقة جلوس مقسومة بسياج عالي، لتجنب العنف والاشتباكات.

لكن اختار فريق سبارتكوس معاقبة المشجعين للفريق الآخر بوضعهم في أقفاص معدنية.

ورغم ذلك فاز فريق هيوتنيك كراكو على سبارتاكوس 1-0.

وقال نادي كارديف سيتي الأيرلندي، إن الأمر يذكّر بالظروف التي حُصر فيها مشجعو الأندية المتنافسة خلال الثمانينات.

مباراة كرة تتحول إلى أزمة في أوروبا.. المشجعون يشاهدون المباراة داخل قفص
مباراة كرة تتحول إلى أزمة في أوروبا.. المشجعون يشاهدون المباراة داخل قفص

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