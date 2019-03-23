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محافظات

نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 06:01 ص
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
همت الحسيني
نظم نادى الجزيرة بالمنصورة مساء أمس الجمعة حفلا كبيرا لتكريم عددا من الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم وذلك بحضور الفنانة رجاء الجداوي حيث استقبلها المحاسب طارق عبد الهادي رئيس النادي وعددا من اعضاء مجلس الادارة حيث قوبلت الفنانة بترحيب شديد من قبل الحاضرين.

وأعربت "الجداوي" عن سعادتها بهذا الاستقبال الحافل من قبل الجميع حيث أكدت حبها للمحافظة الرائده خاصة في المجال الفني حيث أنجبت الكثيرين من نجوم الفن على رأسهم الفنانة فاتن حمامة والفنان عادل إمام ويحيى الفخراني وأخرين من ابرز الناس النجوم.

وفي ختام الحفل تم تكريم عددا من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات اللاتي قدمن الكثير لأسرهم كما تم تكريم عددا من العاملات بالنادي نظرا لكفاءتهم وحب الجميع لهن.
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور
نادي الجزيرة بالمنصورة يكرم الأمهات المثاليات.. صور

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