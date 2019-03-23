ترامب يلغي عقوبات ضد كوريا الشمالية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ألغى عقوبات قد لوح بها، لكن لم يعلن عنها ضد كوريا الشمالية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة قولها: "كان من المخطط مطلع الأسبوع المقبل فرض عقوبات واسعة النطاق ضد كوريا الشمالية، لكن ترامب أعلن انه اتخذ قرار بسحب العقوبات التي كان من المقرر الإعلان عنها يوم الجمعة، واكتفت الولايات المتحدة يوم الجمعة بفرض عقوبات فقط على إيران وفنزويلا".



من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى عقوبات مقررة ضد كوريا الشمالية لإعجابه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، فضلا عن اعتقاده بأن العقوبات الجديدة غير ضرورية، ولم توضح ساندرز وترامب وجهة العقوبات التي تم إلغاؤها.