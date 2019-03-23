ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

قرار بتعيين جلال كمال مشرفا عاما لائتلاف تحيا مصر 2030 بالمنيا

السبت 23/مارس/2019 - 03:28 ص
جلال أحمد كمال
جلال أحمد كمال
قرر المستشار علاء أبوشامه المشرف العام لائتلاف تحيا مصر ٢٠٣٠، تكليف جلال أحمد كمال جلال مشرفا عاما لأمانة محافظة المنيا.

وأكد أبو شامة أن القرار جاء طبقا لما يتم اتخاذه من قرارات لإعادة الهيكلة وطبقا للدستور المادة (5) المنظمة للتعددية السياسية وقانون ومباشرة الحقوق السياسية وشروط لائحة الائتلاف ومن منطلق اختيار كوادر تتحمل المسؤولية وعلى قدر عالى من الكفاءة ومطابقة للمعايير والضوابط.

ترشيحاتنا

الحب لا يعرف السن.. حبيبان يتزوجان بعد فراق 70 عاما.. فيديو

لاسارتى: الأهلى أحد أهم 10 أندية في العالم.. فيديو

هاشتاج نعم لإعدام الاخوانجية فى كل مكان يرد على بى بى سى

حالة الطقس اليوم السبت 23/3/2019 في مصر والدول العربية

71 عاما على اغتيال القاضي أحمد الخازندار.. حسن البنا أهدر دمه وأنكر معرفته بالمتهمين

أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو

الإفتاء توضح حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

4 أشياء يفعلها النرجسيون في كثير من الأحيان للفت الانتباه

سيد عبدالحفيظ: مباراة القمة تضع الأهلي في مكانه الطبيعي بالصدارة.. فيديو

شيرين عبد الوهاب تبكي على الهواء: أنا غلطانة ومش بعرف أرتب أفكاري.. فيديو

وليد صلاح: صن داونز سيكون نسخة من الإسماعيلي في مواجهة الأهلي

تعرف على كيفية تسريع هواتف أندرويد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

فيديو

المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو
أول تعليق من الفنان أشرف زكي على فوزه بمقعد نقيب المهن التمثيلية.. فيديو
ناقد: شوقي غريب كلف شيتوس وشوقي بالبحث عن اللاعبين المحترفين.. فيديو
وزارة الرياضة تكرم أبطال الأولمبياد الخاص..فيديو
مستقبل وطن: الرئيس السيسي هو الأكثر إحساسًا بالمواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟