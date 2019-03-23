قرار بتعيين جلال كمال مشرفا عاما لائتلاف تحيا مصر 2030 بالمنيا

قرر المستشار علاء أبوشامه المشرف العام لائتلاف تحيا مصر ٢٠٣٠، تكليف جلال أحمد كمال جلال مشرفا عاما لأمانة محافظة المنيا.



وأكد أبو شامة أن القرار جاء طبقا لما يتم اتخاذه من قرارات لإعادة الهيكلة وطبقا للدستور المادة (5) المنظمة للتعددية السياسية وقانون ومباشرة الحقوق السياسية وشروط لائحة الائتلاف ومن منطلق اختيار كوادر تتحمل المسؤولية وعلى قدر عالى من الكفاءة ومطابقة للمعايير والضوابط.