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The Terminator علي وشك أن يصبح حقيقة.. علماء يطورون معدنا سائلا سيحدث ثورة في مجال الروبوتات

السبت 23/مارس/2019 - 04:16 ص
علماء يطورون معدنا
علماء يطورون معدنا سائلا سيحدث ثورة في مجال الروبوتات
وكالات
يبدو أن المعادن السائلة التي تستخدم في الروبوتات اللينة في مجال صناعة الأفلام، مثل شخصية "The Terminator"، قد تجاوزت الخيال.

ووفقا للباحثين الأمريكيين، فإن المعادن السائلة التجريبية مثل الغاليوم والسبائك الأخرى، عندما يضاف إليها النيكل أو الحديد، فإنها تكون قادرة على الإنحناء والتشكل بأشكال مختلفة باستخدام المغناطيس، مثل الشخصيات السينمائية الشهيرة "T-1000" و"The Terminator 2: Judgement Day".

وعلى الرغم من تطوير الباحثين للمعدن السائل سابقا، إلا أنه واجه عيبين أساسيين، وهما:

أولا، يمكن أن تمتد المواد أفقيا فقط بسبب توتر السطح الشديد، مما يجعلها محدودة للغاية من حيث قابلية التنقل.

وثانيا، لا يمكن معالجة المواد السابقة إلا عندما تغمرها المياه بالكامل. ويقول الباحثون إنه إذا أزيلت المادة من السائل، فإنها تتحول إلى نوع من العجينة، غير أن التطورات الجديدة قطعت خطوات كبيرة في حل هاتين المسألتين.

وأشار الباحثون إلى أنهم تمكنوا الآن من تقليل التوتر السطحي بشكل كبير عن طريق إضافة الحديد والنيكل إلى الغاليوم، وكذلك سبيكة من الصفيح مغمورة في حمض الهيدروكلوريك، وبذلك تمددت المادة إلى أربعة أضعاف طولها.

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