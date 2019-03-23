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فن

محمد مهران يوجه رسالة لخطيبته: أنا اَسف عشان غلط في حقك

السبت 23/مارس/2019 - 04:37 ص
محمد مهران وخطيبته
محمد مهران وخطيبته
أعتذر الفنان محمد مهران لخطيبته مي «من خارج الوسط الفني»، مؤكدًا أنها وقفت جانبه وهو أخطًا في حقها.

ونشر مهران فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال خلاله: «إنتي وقفتي جنبي كتير وأنا غلط في حقك، أنا اَسف إنتي أحلى وأطيب وأجمل وأجدع بنت، أنا روحي متعلقة بروحك».

وأنهى الفيديو قائلًا: «شكرًا لكل واحد ساعدني إني أقول لمي إني بحبها».

يذكر أن محمد مهران يعرض له حاليًا مسلسل "كارمن" والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، كما يواصل تصوير مشاهده من مسلسل "زوديك" والذي شارك ببطولته مع نخبة من النجوم والوجوه الشابة منهم أحمد خالد صالح، خالد أنور، هند عبدالحليم، إنجي أبو زيد، وأسماء أبو اليزيد.

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