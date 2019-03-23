أهالى عزبة النخل يشكون من تراكم القمامة بجانب المترو

بعث القارئ "مصطفى علام" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة.



وأوضح "مصطفى" أن منطقة عزبة النخل تعانى من انتشار أكوام القمامة بجانب سور محطة المترو وأمام الكنيسة المجاورة للمحطة ما يفسد المظهر الحضارى للحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.