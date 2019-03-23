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اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقيين للتوظيف يوفران 10 آلاف فرصة عمل

السبت 23/مارس/2019 - 07:39 ص
محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة
هيثم سعد الدين
يفتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم السبت ، ملتقيين للتوظيف يوفران أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث ، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة ودونها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 3000 جنيه وتزيد وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المخالفة .

وقال الوزير : إن الملتقيين يقاما فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" ، ويقام الأول تحت عنوان: ملتقي التوظيف السنوي للمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة ، بحضور عميدة المعهد الدكتورة سوزان حسن أبو العينين، وبمشاركة 23 شركة من كبري شركات الإدارة الفندقية والسياحية ونظم المعلومات والحاسب الآلي، والثاني : ملتقي توظيف الشباب وينظمه حزب حماة الوطن بنادي بهتيم الرياضي بشرق شبرا الخيمة بالقليوبية ،بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، بمشاركة 49 شركة .

وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة ، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل ، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى ، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه ، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل ، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة.


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