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كورال أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولى حفلاته بأوبرا الإسكندرية.. الثلاثاء

السبت 23/مارس/2019 - 08:08 ص
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، الثلاثاء المقبل حفلا فنيا لأطفال مركز تنمية المواهب ، تحت اشراف الدكتور عبدالوهاب السيد ، المدير الفنى للمركز ، على مسرح سيد درويش (اوبرا الاسكندرية) .

يشارك فى الحفل كورال الاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى أولى حفلاتهم الفنية بالاسكندرية، وذلك فى اطار حرص دار الاوبرا المصرية الى تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة لتأهليهم ودمجهم كليا مع أقرانهم ، بهدف توفير فرص جيدة للتكيف مع المجتمع بصورة طبيعية والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم وتنميتها.

ويقدم الفاصل الأول من الحفل مجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل يؤديها طلاب المركز منها مصر يا أم الدنيا ، يا حبيبتى يا مصر ، مهما خدتنى المدن ، حلوة بلادى ، امى يا نور بيتنا ، قلبى دليلى ، ست الحبايب ، وحياة رب المداين ، احن قلب ، فيها حاجة حلوة.

وبالفاصل الثانى يقدم طالبات فصل الباليه تابلوهات فنية راقصة ، تحت اشراف وتدريب الدكتور عصام عزت ، منها رقصة موشح عجبا لغزال ، رقصة من الفلكلور النوبى ، الرقصة الفرعونية ، رقصة تانجو ، رقصة كلاسيكية ، رقصة هندية ، ويختتم الطالبات الحفل برقصة "اسكندرية" ، من الحان الموسيقار عمار الشريعى.

يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم فصولا مختلفة تضم العديد من الأنشطة منها الباليه ، البيانو ، الكورال ، الكمان ، الجيتار ، الايقاع ، الموشحات ، فصل الكورال لذوى الاحتياجات الخاصة.

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