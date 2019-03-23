ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رانيا فريد شوقي تنتهي من أبو العروسة 2 وتواصل بروفات الملك لير

السبت 23/مارس/2019 - 08:07 ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
أ ش أ
تنتهي النجمة رانيا فريد شوقي،اليوم السبت من تصوير مشاهدها بالكامل في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بإحدى الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة.

وأشارت رانيا فريد شوقي،إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي تدور أحداثها في 60 حلقة،ويشهد الجزء الثاني من العمل العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل،حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة،لافتة إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

من جهة أخرى،تواصل رانيا فريد شوقي، البروفات الخاصة بمسرحية "الملك لير"،على مسرح كايرو شو بمنطقة التجمع الخامس،تمهيدا لبدء العروض الخاصة بها يوم ١٠ أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه تم فتح باب الحجز الخاص بالعرض المسرحي.
وعبرت رانيا عن أملها في أن تحظى مسرحية "الملك لير" على قبول واستحسان الجمهور،موضحة أنها تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية الابنة الكبري للملك لير.

"الملك لير" من إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيي الفخراني،رانيا فريد شوقي،وريهام عبد الغفور في دور الابنة الوسطى للملك لير، ونهى عابدين في دور الابنة الصغرى،بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

ترشيحاتنا

طرق لخسارة وزنك بعد سن الـ 40 بدون الذهاب للجيم

علي جمعة يكشف عن عمل يجعلك تدخل الجنة من أعلى أبوابها

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة انضمام مؤمن زكريا لنادي بفنلندا..فيديو

تعرف على أفخم 10 مطاعم في دبي.. صور

السيسي ينصف أصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم العلاوات.. نائبة تتوقع أن يشمل القرار حتى 2018 قريبا.. ومتحدث البرلمان: ادخل الفرح والسرور على ملايين المصريين

الفرعون يدعو والجمهور يستجيب.. إفتتاح معرض كنوز توت عنخ أمون في باريس اليوم ..وبيع 150 ألف تذكرة.. صور

استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون دولة فلسطينية مستقلة

المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو

رئيس فنزويلا يلوح بإسلامه بسبب مسلسل قيامة أرطغرل

بيع أغلى حمامة في العالم..بـ 25 مليون جنيه

افتتاح مطعم القذافي في إسرائيل.. فيديو

سيد عبدالحفيظ: مباراة القمة تضع الأهلي في مكانه الطبيعي بالصدارة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

فيديو

والد الطفل رامي المصري يروي تفاصيل إنقاذ إبنه لـ51 طالبا إيطالبا من الخطف
فيديوجراف| لماذا سمح فيس بوك ببث مجزرة مسجدي نيوزيلندا
سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. فيديو
سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة عدم تجديد الأهلي لـ أزارو.. فيديو
سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة انضمام مؤمن زكريا لنادي بفنلندا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟