رانيا فريد شوقي تنتهي من أبو العروسة 2 وتواصل بروفات الملك لير

تنتهي النجمة رانيا فريد شوقي،اليوم السبت من تصوير مشاهدها بالكامل في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" بإحدى الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة.



وأشارت رانيا فريد شوقي،إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي تدور أحداثها في 60 حلقة،ويشهد الجزء الثاني من العمل العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل،حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة،لافتة إلى أن العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.



من جهة أخرى،تواصل رانيا فريد شوقي، البروفات الخاصة بمسرحية "الملك لير"،على مسرح كايرو شو بمنطقة التجمع الخامس،تمهيدا لبدء العروض الخاصة بها يوم ١٠ أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه تم فتح باب الحجز الخاص بالعرض المسرحي.

وعبرت رانيا عن أملها في أن تحظى مسرحية "الملك لير" على قبول واستحسان الجمهور،موضحة أنها تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية الابنة الكبري للملك لير.



"الملك لير" من إنتاج مجدي الهواري وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيي الفخراني،رانيا فريد شوقي،وريهام عبد الغفور في دور الابنة الوسطى للملك لير، ونهى عابدين في دور الابنة الصغرى،بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.



وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.