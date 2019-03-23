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أخبار العالم

خطأ يتسبب في كشف بيانات شخصية لنحو مليوني شخص ‏بأمريكا

السبت 23/مارس/2019 - 08:00 ص
وزارة الأمن الداخلي
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
أ ش أ
‏أعلن المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن ‏بيانات شخصية لما يقارب ٣ر٢ مليون شخص ‏من الناجين من الأعاصير ‏وحرائق الغابات ‏‏في الولايات المتحدة تم كشفها على نحو غير قانوني .‏

وأشار المفتش ‏إلى أن هذا حدث بسبب خطأ ‏ارتكبه‏ موظفو هيئة الطوارئ الفيدرالية ‏حيث تسبب في كشف النقاب عن بيانات ‏حسابات مصرفية ‏وعناوين وغيرها من المعلومات ‏لإحدى مؤسسة البناء والإسكان ‏مما أثار المخاوف بشأن إمكانية ‏تعرض هذه البيانات للسرقة أو الإحتيال.

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