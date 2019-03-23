خطأ يتسبب في كشف بيانات شخصية لنحو مليوني شخص ‏بأمريكا

أعلن المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن بيانات شخصية لما يقارب ٣ر٢ مليون شخص من الناجين من الأعاصير وحرائق الغابات في الولايات المتحدة تم كشفها على نحو غير قانوني .
وأشار المفتش إلى أن هذا حدث بسبب خطأ ارتكبه موظفو هيئة الطوارئ الفيدرالية حيث تسبب في كشف النقاب عن بيانات حسابات مصرفية وعناوين وغيرها من المعلومات لإحدى مؤسسة البناء والإسكان مما أثار المخاوف بشأن إمكانية تعرض هذه البيانات للسرقة أو الإحتيال.
وأشار المفتش إلى أن هذا حدث بسبب خطأ ارتكبه موظفو هيئة الطوارئ الفيدرالية حيث تسبب في كشف النقاب عن بيانات حسابات مصرفية وعناوين وغيرها من المعلومات لإحدى مؤسسة البناء والإسكان مما أثار المخاوف بشأن إمكانية تعرض هذه البيانات للسرقة أو الإحتيال.