ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تعرف على فوائد تناول السمك وتأثيره على الجسم

السبت 23/مارس/2019 - 09:20 ص
فوائد تناول السمك
فوائد تناول السمك
هاجر هانئ
يعد السمك من المأكولات البحرية التى يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، فيتمتع السمك بجميع أنواعه باحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية كالفسفور وأوميجا 3 و غيرهم من العناصر الضرورية لجسم الإنسان.

وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأشياء التى تحدث للجسم عند تناول السمك، وتتمثل فى...

-يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
-يقوي ويغذي الطاقة التناسلية في الجسم ويزيد من تدفّق الدم في الأعضاء التناسلية
-يقلل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويمنع تجلط الدم
-يحد من التهابات المفاصل والتهابات المثانة
-يحافظ على الذاكرة، كما يعطي نضارة للبشرة
-يسهل عملية الهضم والامتصاص
-يحمي الجهاز العصبي
-يقلل خطر الإصابة بالربو
-يساعد على حرق الدهون المخزنة بالجسم
-يكون العضلات والأنسجة لغناه بالأحماض الأمينية

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

حل مشكلة بحيرة قارون وتشغيل مصانع النسيج والأدوية.. هذا ما يطلبه أهالي الفيوم من رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الماليزي يفتح النار على إسرائيل: دولة لصوص

تعرف على سعر الشقق فى الدقى.. المتر يسجل 12 ألف جنيه

المؤبد لـ 37 شخصا بتهمة محاولة اغتيال أردوغان

فولكس فاجن تطرح أحدث سياراتها العائلية.. شاهد

بطولة كلب.. أنقذ عائلة كاملة من الموت حرقًا

شاهد.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة انضمام مؤمن زكريا لنادي بفنلندا..فيديو

مصر تعود للنيجر بعد 9 سنوات لمحو ذكرى الهزيمة في 2010

بيع أغلى حمامة في العالم..بـ 25 مليون جنيه

طبيب: التوصل لعلاج حالات تلوث الدم بسبب العدوى البكتيرية القاتلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

من لابورجوازي.. تتألق أصالة في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

فيديو

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 23 - 3 - 2019 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟