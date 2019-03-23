تعرف على فوائد تناول السمك وتأثيره على الجسم

يعد السمك من المأكولات البحرية التى يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، فيتمتع السمك بجميع أنواعه باحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية كالفسفور وأوميجا 3 و غيرهم من العناصر الضرورية لجسم الإنسان.
وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأشياء التى تحدث للجسم عند تناول السمك، وتتمثل فى...
-يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
-يقوي ويغذي الطاقة التناسلية في الجسم ويزيد من تدفّق الدم في الأعضاء التناسلية
-يقلل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويمنع تجلط الدم
-يحد من التهابات المفاصل والتهابات المثانة
-يحافظ على الذاكرة، كما يعطي نضارة للبشرة
-يسهل عملية الهضم والامتصاص
-يحمي الجهاز العصبي
-يقلل خطر الإصابة بالربو
-يساعد على حرق الدهون المخزنة بالجسم
-يكون العضلات والأنسجة لغناه بالأحماض الأمينية
وفى هذا السياق كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأشياء التى تحدث للجسم عند تناول السمك، وتتمثل فى...
-يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
-يقوي ويغذي الطاقة التناسلية في الجسم ويزيد من تدفّق الدم في الأعضاء التناسلية
-يقلل الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويمنع تجلط الدم
-يحد من التهابات المفاصل والتهابات المثانة
-يحافظ على الذاكرة، كما يعطي نضارة للبشرة
-يسهل عملية الهضم والامتصاص
-يحمي الجهاز العصبي
-يقلل خطر الإصابة بالربو
-يساعد على حرق الدهون المخزنة بالجسم
-يكون العضلات والأنسجة لغناه بالأحماض الأمينية