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فن

هيفاء وهبي تكشف حقيقة رفضها العمل مع أحمد عز

السبت 23/مارس/2019 - 09:18 ص
صدى البلد
نورا نبيل
قررت النجمة هيفاء وهبي، وضع حد لشائعات كثيرة حول رفضها العمل مع أحمد عز، والمخرج طارق العريان، بفيلمها الجديد "ولاد رزق 2"، واستيائها من الدور الذي رُشحت له، وانتشرت بعض الأخبار بأن هيفاء شعرت بأن العمل غير مناسب لتاريخها الفني.

"هيفاء" قررت وضع حد لهذه الشائعات، وغردت قائلةً: "لي الشرف أشتغل مع مخرج كبير متل طارق العريان، ومستحيل أعتذر عن الدور بهذه الطريقة السوقية اللي انتشرت في الميديا تجاه مخرج وصناع عمل محترمين ونجوم كبار! وبما أني في الأصل لم أعلن أنه هنالك دور أتعرض عليَ فبالتالي لا دخل لأحد لماذا اعتذرت".

يشارك في بطولة ولاد رزق 2 نخبة من الفنانين أبرزهم أحمد عز وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة.

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