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أخبار العالم

ارتفاع قتلى انفجار مصنع للكيماويات شرقي الصين إلى 64 شخصا

السبت 23/مارس/2019 - 09:08 ص
انفجار مصنع
انفجار مصنع
أ ش أ
أعلنت السلطات الصينية اليوم /السبت/ ارتفاع عدد قتلى انفجار مصنع للكيماويات في مدينة "يانتشنغ" بمقاطعة "جيانغسو" شرقي الصين إلى 64 شخصا.

وقال عمدة مدينة يانتشنغ "تساو لو باو" -في مؤتمر صحفي صباح اليوم- إنه تم التعرف على 26 شخصا من بين القتلى، فيما لا يزال 28 شخصا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه تم انقاذ شخص واحد صباح اليوم بعد بحث استمر على مدار الساعة.

وتسبب الانفجار في إصابة 640 شخصا، بينهم 32 في حالة حرجة و58 يعانون من إصابات خطيرة.

من جهتها، ذكرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية أنها سدت أنهارا تتدفق عبر المجمع الصناعي الكيماوي الذي دمره الانفجار، للحيلولة دون انتقال مياه الصرف الملوثة إلى البحر.فيما أطلقت سلطات البيئة المحلية عمليات مراقبة بيئية لتقييم جودة الهواء والمياه.

ووقع الانفجار عقب اندلاع حريق بمصنع للأسمدة في منطقة للصناعات الكيميائية في مجمع صناعي بمقاطعة "جيانغسو"، فيما حوصر عدد من العمال بعد انهيار بعض المباني بسبب موجة صدمة الانفجار التي حطمت أيضا نوافذ المنازل السكنية القريبة.

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