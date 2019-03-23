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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور

السبت 23/مارس/2019 - 09:13 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
كتب - سامح سلام
افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المؤتمر الدولي الثالث "التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي ينظمه المركز بالاشتراك مع معهد الدراسات القبطية.

وألقى الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي كلمة ترحيب بقداسة البابا تواضروس والحضور ثم تلاها كلمة الدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات ورئيس المؤتمر، قبل أن يلقى قداسة البابا كلمته الافتتاحية.

ويتضمن المؤتمر الدولي الثالث للتراث القبطي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ثماني جلسات إلى جانب جلستي الافتتاح والختام.

وتناقش الجلسات قضايا التراث القبطي، من أبرزها موضوعات العمارة القبطية الفخاريات والقباب والمعمودية كعنصر معماري والعمارة الديرية وكذلك تأثير الفنون القبطية والإسلامية على الفنون المسيحية ببلاد النوبة وأثر الفنون القبطية على الفنون الإثيوبية.

ويشتمل برنامج "التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة" على ما يقارب الـ ٨٠ ورقة بحثية إلى جانب ثلاث محاضرات.
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر التراث القبطي بين الأصالة والمعاصرة.. صور

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