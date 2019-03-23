ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طفل بحالة تسمم بعد تناوله جرعة مسكن على سبيل الخطأ بوادى النطرون

السبت 23/مارس/2019 - 09:44 ص
جرعة مسكن على سبيل
جرعة مسكن على سبيل الخطأ
جمالات الدمنهورى
أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مقيم بقرية عفونة بمركز وادى النطرون  "بحالة تسمم" إثر تناوله جرعة من الأقراص المسكنة على سبيل الخطأ، وتم نقل الطفل لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول الطفل "معاوية س ش" 7 سنوات طالب ومقيم قرية عفونة بدائرة المركز مصاب "إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة" وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال العلاج.

وبسؤال والده "سفيان ش ع 38، سنة، عامل ومقيم بذات الناحية  قرر بتناول نجله المذكور عددا من الأقراص الدوائية لعقار مسكن "بطريق الخطأ" مما أدى لإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم  إدارى المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

ترشيحاتنا

أغرب منتج في الأسواق.. جرة العسل بداخلها مفاجأة مرعبة

متى يحصل صالح جمعة على فرصته.. لاسارتي يجيب

سيد عبدالحفيظ: الأهلي أكبر من أي إساءة وردنا في الملعب.. فيديو

أسوأ 7 أيام في تاريخ فيسبوك.. مذبحة مباشرة وتسريب بيانات

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو

الإخوان تدق طبول الحرب الأهلية في الجزائر.. الاحتجاجات الشعبية تلفظ زعيم الجماعة.. تحريض صريح من وجدي غنيم على ممارسة الإرهاب.. وشيوخ الزوايا يقطعون الطريق على دعوات التطرف

طرق لخسارة وزنك بعد سن الـ 40 بدون الذهاب للجيم

المداخلة الكاملة للبطل المصري رامي شحاتة المنقذ لـ 51 طفلا من الموت في إيطاليا.. فيديو

حمدي النقاز استبعادي من منتخب تونس: لأسباب فنية وليست تأديبية

طبيب: التوصل لعلاج حالات تلوث الدم بسبب العدوى البكتيرية القاتلة

رئيس فنزويلا يلوح بإسلامه بسبب مسلسل قيامة أرطغرل

عمرو دياب يشعل حفل لايف بارك السعودية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

من لابورجوازي.. تتألق أصالة في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

فيديو

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 23 - 3 - 2019 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟