إصابة طفل بحالة تسمم بعد تناوله جرعة مسكن على سبيل الخطأ بوادى النطرون

أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مقيم بقرية عفونة بمركز وادى النطرون "بحالة تسمم" إثر تناوله جرعة من الأقراص المسكنة على سبيل الخطأ، وتم نقل الطفل لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادي النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول الطفل "معاوية س ش" 7 سنوات طالب ومقيم قرية عفونة بدائرة المركز مصاب "إدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة" وتم تحويله لمركز السموم بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية لاستكمال العلاج.



وبسؤال والده "سفيان ش ع 38، سنة، عامل ومقيم بذات الناحية قرر بتناول نجله المذكور عددا من الأقراص الدوائية لعقار مسكن "بطريق الخطأ" مما أدى لإصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وتحرر المحضر اللازم إدارى المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

