ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الصين ترفض تصريحات أمريكية بشأن ما يسمى بـ التهديد الصيني

السبت 23/مارس/2019 - 09:38 ص
الرئيس الصينى
الرئيس الصينى
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية معارضتها القوية لتصريحات مسؤولين بالجيش الأمريكي بشأن ما يسمى بـ"التهديد الصيني"، وذلك خلال جلسة استماع بشأن ميزانية الدفاع للعام المالي 2020 بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" – في تصريحات اليوم- إن تصريحات الجانب الأمريكي تتجاهل الحقائق، وإن ما أطلقوا عليه "التهديد العسكري الصيني"، يظهر عقلية الحرب الباردة، و"اللعبة الصفرية" ولا يؤدي إلى تنمية سليمة للعلاقات الصينية-الأمريكية وجيشي البلدين.

وأضاف :"لاحظنا أن وزارة الدفاع الأمريكية عندما تخطط للميزانيات العسكرية تحاول الحصول على المزيد من المنافع لنفسها عن طريق تصدير فكرة التهديدات من الدول الأخرى، وهذه الممارسة قصيرة النظر وخطيرة جدا."

وتابع: "نطلب من الجانب الأمريكي التخلي عن عقلية الحرب الباردة والنظر إلى الدفاع الوطني الصيني وبناء الجيش الصيني بموضوعية وعقلانية، والتوقف عن الإدلاء بتصريحات خاطئة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية الصحية والسليمة للعلاقات بين البلدين والجيشين".

وأكد أن الصين تلتزم بصرامة بمسار التنمية السلمية وتتبع سياسة دفاع وطني دفاعية بطبيعتها، وأن الجيش الصيني يلتزم بالاستقلالية والاعتماد على الذات وعلى قوته الخاصة لتدعيم التحديث العسكري، وأن تنمية ونمو القوة العسكرية الصينية هما تنمية ونمو قوى السلام العالمية.مشيرا إلى أن الجيش الصيني يتحمل بشكل متزايد مسؤوليات دولية، ويقدم المزيد من منتجات السلامة العامة، ويشيد به المجتمع الدولي بشكل كبير، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي شخص موضوعي إنكار ذلك.

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من ترك هذا العمل بدونه لا يقبل الله تعالى صلاتك

والد الطفل رامي المصري يروي تفاصيل إنقاذ إبنه لـ51 طالبا إيطالبا من الخطف

قوات سوريا الديمقراطية تعلن هزيمة داعش في شرق البلاد

من لابورجوازي.. تتألق أصالة في حفلها بالقطيف ..صور

خالد عجاج: والنبي لنكيد العزال تسببت في ضربي بأحد الأفراح

بيع أغلى حمامة في العالم..بـ 25 مليون جنيه

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 -3- 2019 والقنوات الناقلة

برلماني يطالب بوضع 10 آلاف جنيه حدا أدنى للأجور

قصة إنشاء جامعة الدول العربية.. سموها تحالف عربي في البداية ونشأت قبل الأمم المتحدة

طبيب: التوصل لعلاج حالات تلوث الدم بسبب العدوى البكتيرية القاتلة

لطيفة تكشف حقيقة زواجها من أحمد وفيق

رئيس فنزويلا يلوح بإسلامه بسبب مسلسل قيامة أرطغرل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

من لابورجوازي.. تتألق أصالة في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

فيديو

الأرصاد تكشف تفاصيل موجة أمطار قادمة.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو
أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو
درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 23 - 3 - 2019 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟