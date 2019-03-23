الصين ترفض تصريحات أمريكية بشأن ما يسمى بـ التهديد الصيني

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية معارضتها القوية لتصريحات مسؤولين بالجيش الأمريكي بشأن ما يسمى بـ"التهديد الصيني"، وذلك خلال جلسة استماع بشأن ميزانية الدفاع للعام المالي 2020 بلجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" – في تصريحات اليوم- إن تصريحات الجانب الأمريكي تتجاهل الحقائق، وإن ما أطلقوا عليه "التهديد العسكري الصيني"، يظهر عقلية الحرب الباردة، و"اللعبة الصفرية" ولا يؤدي إلى تنمية سليمة للعلاقات الصينية-الأمريكية وجيشي البلدين.



وأضاف :"لاحظنا أن وزارة الدفاع الأمريكية عندما تخطط للميزانيات العسكرية تحاول الحصول على المزيد من المنافع لنفسها عن طريق تصدير فكرة التهديدات من الدول الأخرى، وهذه الممارسة قصيرة النظر وخطيرة جدا."



وتابع: "نطلب من الجانب الأمريكي التخلي عن عقلية الحرب الباردة والنظر إلى الدفاع الوطني الصيني وبناء الجيش الصيني بموضوعية وعقلانية، والتوقف عن الإدلاء بتصريحات خاطئة، واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية الصحية والسليمة للعلاقات بين البلدين والجيشين".



وأكد أن الصين تلتزم بصرامة بمسار التنمية السلمية وتتبع سياسة دفاع وطني دفاعية بطبيعتها، وأن الجيش الصيني يلتزم بالاستقلالية والاعتماد على الذات وعلى قوته الخاصة لتدعيم التحديث العسكري، وأن تنمية ونمو القوة العسكرية الصينية هما تنمية ونمو قوى السلام العالمية.مشيرا إلى أن الجيش الصيني يتحمل بشكل متزايد مسؤوليات دولية، ويقدم المزيد من منتجات السلامة العامة، ويشيد به المجتمع الدولي بشكل كبير، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي شخص موضوعي إنكار ذلك.