24.9 % ارتفاعا بكمية الطاقة الكهربائية المولدة من الرياح والشمس عام 2016 /2017

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة ( رياح وشمس) بنحو 24.9 % لتبلغ 2780 جيجاوات / ساعة عام 2016/2017 مقابل 2225.5 جيجاوات / ساعة عام 2015/2016 .



ونوه جهاز الإحصاء،في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمى للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به فى الثالث والعشرون من شهر مارس كل عام،إلى ارتفاع كمية الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ليسجل 41503 ألاف طن عام 2016/2017 مقابل 36755 ألف طن عام 2015/2016 بنسبة زيادة 12.9 % .



وأشار إلى تراجع كمية الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية إلى 37837 ألف طن خلال الفترة المذكورة مقابل 39375 ألف طن خلال فترة المقارنة بنسـبة انخفاض 3.9% .موضحا أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بلغت 229 ألفا و956 سيارة منذ بداية النشاط حتى نهاية العام المالي 2016/2017 .



يذكر أن اليوم العالمى للأرصاد الجوية، يحتفل به فى الثالث والعشرين من شهر مارس كل عام منذ انشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تاريخ تنفيذ الاتفاقية عام 1961 لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

