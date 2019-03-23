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قرار جديد للأمم المتحدة يحدد مستقبل الجولان

السبت 23/مارس/2019 - 09:41 ص
قرار جديد للأمم المتحدة
قرار جديد للأمم المتحدة يحدد مستقبل الجولان
سمر صالح
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار جديد يحدد مستقبل هضبة الجولان بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الاحتلال الإسرائيلي عليها.

ويعارض القرار احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان ويطالبها بالالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 479.

وناقش المجلس، مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان، وتبناه بعد أن صوت لصالحه 26 دولة مقابل معارضة 16 وامتناع 5 عن التصويت، بحسب وكالة الأناضول.

ويدعو القرار إسرائيل إلى الامتثال لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق باحتلال مرتفعات الجولان.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر 1981 القرار رقم "497" الذي يرفض القرار الإسرائيلي جملة وتفصيلا، ويؤكد هوية الجولان السورية، ويعتبر جميع الاجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة.

وقال ترامب عبر "تويتر"، إنه "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

واحتلت إسرائيل الجولان السوري عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

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