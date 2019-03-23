فريق سيدات الأهلي يواجه الأنابيب الكيني في نصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة “سيدات” بالنادي الأهلي مباراة مهمة في السادسة والنصف مساء اليوم أمام نظيره، فريق الأنابيب الكيني، بلقاء الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية التي ينظمها النادي.



ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة والنصف على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بعد أن تخطى الأهلي عقبة نظيره، الشمس، بدور الثمانية من البطولة.



يذكر أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة تنظم مساء اليوم حفلا لتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الفرق والوفود وطاقم التحكيم وفقا للبروتوكول المتبع في البطولات الكبرى، حيث يقام الحفل بأحد البواخر النيلية في العاشرة مساءً.