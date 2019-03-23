أشهر قراء مسجد عمرو بن العاص ينتهي من تصوير أول كليب ديني

انتهى المنشد إبراهيم عبدالمنعم من تصوير أول كليب له ويحمل عنوان "هل علينا"، حيث من المقرر أن يتم طرحه في رمضان المقبل.



وقال عبد المنعم إنه يأمل أن يلقى هذا العمل صدى إيجابيا ونجاحا كبيرا يكون بمثابة نقطة انطلاق له نحو تقديم مزيد من الأعمال الدينية التي باتت قليلة في السنوات الماضية.



ودعا عبدالمنعم المنتجين إلى إنتاج مزيد من الكليبات التي تنشر الوعي والتسامح والمحبة والسلام بين الناس.



ويطمح المنشد الشاب إلى تسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوته وإذاعته عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية.



ويعد إبراهيم عبد المنعم أحد أشهر قراء مسجد عمرو بن العاص بمدينة مصر القديمة حيث يؤم المصلين في صلاتي الفجر والتراويح منذ سنوات، وله شعبية كبيرة بين محبي الجامع العتيق وولد في القاهرة عام ١٩٨٣ ويعمل مدرسا للقرآن بأحد المعاهد الأزهرية.