ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أشهر قراء مسجد عمرو بن العاص ينتهي من تصوير أول كليب ديني

السبت 23/مارس/2019 - 11:08 ص
المنشد إبراهيم عبدالمنعم
المنشد إبراهيم عبدالمنعم
مروة فاضل
انتهى المنشد إبراهيم عبدالمنعم من تصوير أول كليب له ويحمل عنوان "هل علينا"، حيث من المقرر أن يتم طرحه في رمضان المقبل.

وقال عبد المنعم إنه يأمل أن يلقى هذا العمل صدى إيجابيا ونجاحا كبيرا يكون بمثابة نقطة انطلاق له نحو تقديم مزيد من الأعمال الدينية التي باتت قليلة في السنوات الماضية.

ودعا عبدالمنعم المنتجين إلى إنتاج مزيد من الكليبات التي تنشر الوعي والتسامح والمحبة والسلام بين الناس.

ويطمح المنشد الشاب إلى تسجيل القرآن الكريم كاملًا بصوته وإذاعته عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية.

ويعد إبراهيم عبد المنعم أحد أشهر قراء مسجد عمرو بن العاص بمدينة مصر القديمة حيث يؤم المصلين في صلاتي الفجر والتراويح منذ سنوات، وله شعبية كبيرة بين محبي الجامع العتيق وولد في القاهرة عام ١٩٨٣ ويعمل مدرسا للقرآن بأحد المعاهد الأزهرية.

ترشيحاتنا

قصة خلاف ملكي حرم الملكة إليزابيث من إنجاب الأطفال لـ 10 سنوات

نصائح طبية لتفادي أضرار العواصف الترابية أو الرياح الشديدة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة واحتمالات سقوط أمطار على أغلب المناطق

خالد عجاج: والنبي لنكيد العزال تسببت في ضربي بأحد الأفراح

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت ..فيديو

لجنة الشكاوى ترفع توصياتها لـ الأعلى للإعلام ضد مخالفات bbc

بطولة كلب.. أنقذ عائلة كاملة من الموت حرقًا

4 أطعمة احترسى من نسيان الكزبرة الجافة فيها

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

الأزهر يوضح الحكمة من نداء هارون لسيدنا موسى بقول: ابن أم

ميسي يثير الرعب فى برشلونة قبل موقعة مانشستر يونايتد

شاهد.. رسالة الفنان صلاح عبد الله لـ محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

بفستان من لابورجوازي..أصالة تتألق في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا
وزيرة الهجرة: زيارتي لـ نيوزيلندا خير رد على ادعاءات الإخوان
وزيرة الهجرة: أسر الشهداء المصريين بنيوزيلندا فضلوا دفن ذويهم قرب مكان الحادث
افتتاح فعاليات منتدى مصر الاقتصادي.. بث مباشر
سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟