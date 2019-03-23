الصحف السعودية: المملكة تتقدم دول العالم في العمل الإنساني.. أردوغان يبيع جزيرة إسطنبول لـ قطر.. سوريا تعلن النصر الكامل على داعش.. ومخاوف في فرنسا من احتجاجات السترات الصفراء

*الصحف السعودية الصادرة اليوم

-الرياض: فرنسا تتخوف من السترات الصفراء -واس: المملكة تتقدم دول العالم في العمل الإنساني -سبق: سوريا الديمقراطية تعلن النصر الكامل على داعش -الشرق الاوسط: كارثة العبارة في الموصل توحد العراقيين -عكاظ: أردوغان يبيع جزيرة إسطنبول لـ قطر ويبطش بمعارضيه





تناولت الصحف السعودية اليوم السبت، العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك أن مخاوف بفرنسا من احتجاجات السترات الصفراء وتقدم المملكة على دول العالم في العمل الإنساني وإعلان سوريا الديمقراطية النصر الكامل على داعش بالإضافة إلي أن كارثة العبارة في الموصل توحد العراقيين علاوة على بيع أردوغان جزيرة إسطنبول لـقطر وبطشه بمعارضيه.





وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت، إن مسلسل الاعتقال العشوائي في تركيا لا نهاية له، إذ أعلن المدعي العام في إسطنبول أنه أمر باعتقال 126 شخصا يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة انقلاب في يوليو 2016.





وأطاح نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة بالآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة.





وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه بهم كانوا يسكنون في منازل استخدمتها الشبكة لتدريب أفراد للعمل في القضاء ثم سعت الشبكة لزرع الذين اجتازوا الاختبارات في النظام القضائي كممثلي ادعاء أو قضاة بينما عمل الباقون في شركة محاماة تابعة للشبكة.





وقال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه أمر باعتقال 18 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة كولن يعملون مهندسين في شركة هافلسان للصناعات الدفاعية.





وسجن أكثر من 77 ألفا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، ولا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش، وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات واتهموا أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين.





وتعهدت مرشحة تركية معارضة، بأنها لن تسمح لحكومة حزب العدالة والتنمية ببيع شبه جزيرة إسطنبول التاريخية إلى قطر.





وقالت عبر تغريدة في موقع تويتر:"إنني سوف أواصل الحديث عن الأمور الملموسة والتي ينبغي أن تسمعوها، وليس عن الوعود الرنّانة والفارغة".





ونشرت حملة مرشحة حزب إيي المعارض إلاي أقصوي،في إطار السباق الانتخابي لافتة على جسر قريب من مبنى بلدية إسطنبول الكبرى، في منطقة فاتح، قالت فيها المرشحة المعارضة لن أسمح ببيع شبه الجزيرة التاريخية للقطريين.





ونقلت "الشرق الأوسط" عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إعلانه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس من مدينة الموصل الحداد العام في العراق، لمدة ثلاثة أيام، حزنًا على ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة.





وفي بغداد، أقام عبد المهدي، أمس، مجلس عزاء في مبنى مجلس الوزراء فاتحًا سجلَّ التعازي في حادث العبارة، الذي أدى إلى غرق أكثر من مائة شخص، في وقت لا تزال فيه الإحصائيات متضاربة، مع استمرار عمليات البحث عن الجثث التي لا تزال في قاع نهر دجلة.





وأوضحت "سبق" أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة أعلنت أن تنظيم «داعش» المتطرف مُني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز بشرق سوريا بما ينهي الدولة التي أعلنها التنظيم وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.





وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» على تويتر في تغريدة بالإنجليزية: «تعلن قوات سوريا الديموقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة مائة في المائة».





وأكدت "الرياض" أن فرنسا تستعد لمواجهة حاسمة بعدما دعا أنصار حركة السترات الصفراء" إلى تظاهرات، فيما أقرّت السلطات إجراءات صارمة بعد اضطرابات الأسبوع الماضي.





وحظرت الحكومة التظاهرات في جادة "الشانزليزيه" الباريسية ومناطق قريبة، بعد أعمال عنف وعمليات نهب حصلت الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مناطق رئيسية في مدن مثل تولوز ومرسيليا ونيس، وكلها في جنوب البلاد. وأمرت الحكومة التي يرأسها إدوار فيليب الشرطة بتفريق أي تجمعات في المناطق المحظورة.





وأوضحت "واس" أن الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام عرض على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهود السعودية الطبية والإنسانية، في المؤتمر الطبي الدولي لجراحة المناظير الذي عقد في سانتياغو عاصمة تشيلي، والذي ضم أكثر من 650 من كبار الأطباء من شمال وجنوب أميركا وأوروبا وآسيا وأفريقيا يمثلون 57 دولة.





واستهل الربيعة حديثه في ندوة عن جهود المملكة، الطبية والإنسانية، في المؤتمر عن التقدم الطبي والعلمي للمملكة، وما تشهده من تحول كبير وطموح من خلال «رؤية المملكة 2030»، متناولًا مساهمات السعودية في مساعدة الدول المحتاجة بتنفيذ برامج نوعية ومراجعية، كـ«البرنامج السعودي لفصل التوائم» الذي يعد مرجعًا عالميًا، وإحدى المبادرات الإنسانية الطبية المتميزة على مستوى العالم.