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أصل الحكاية

إجازة للآباء لرعاية أطفالهم.. اتجاه عالمي هل يجد طريقه إلى مصر

السبت 23/مارس/2019 - 11:01 ص
زوج رئيسة وزراء نيوزيلندا
زوج رئيسة وزراء نيوزيلندا يحمل طفله
محمد الصاحى
وفقا لقانون الخدمة المدنية، فمن حق المرأة العاملة الحصول على إجازة وضع لرعاية مولودها 4 أشهر، بالنسبة إلى أول مولودين، على أن يتساوى في ذلك العاملات في القطاع العام والخاص، لكن هل توقعت أن يحصل الرجل على إجازة لرعاية طفله؟ هذا ما حدث بالفعل.

لم تكن واقعة حصول "كلاركا جافوود" زوج رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أرديرن"، على إجازة من عمله من أجل التفرغ لرعاية طفلته، في ظل انشغال زوجته بمهام وظيفتها رئيسة وزراء نيوزيلندا، هى الواقعة الأولى أو الأخيرة من نوعها التي يحصل فيها الزوج على إجازة لرعاية طفله الصغير بجانب زوجته.

زوج رئيسة وزراء نيوزيلندا، والذي تخلى عن عمله لرعاية طفله الصغير، لم يتأخر عن مرافقة زوجته في المؤتمرات الدولية لرعاية طفلته الصغيرة، حيث ظهر خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل طفلته ويداعبها، في الوقت الذي كانت فيه زوجته رئيسة وزراء نيوزيلندا تلقي كلمتها أمام قادة وزعماء العالم.

لم يقتصر الحال على ما قام به زوج رئيسة وزراء نيوزيلندا، فقد سبقه، مارك زوكربيرج مؤسس موقع «فيس بوك»، والذي حصل على إجازة شهرين لرعاية طفله الصغير، ويكون بجانب زوجته في رعاية المولود الجديد، رغم كثرة أعماله وامتلاكه لأحد أشهر مواقع الواصل الإجتماعي في العالم «فيس بوك».

مؤسس «فيس بوك»، علق وقتها على إجازته بأن الدراسات الحديثة تشير إلى أنه عندما يحصل الأبوان العاملان وقتا للبقاء مع مولودهما الجديد فإن ذلك يكون من الأفضل للأطفال والأسرة بأكملها.

الفنانون لم يكونوا في معزل عن ما فعله رجال السياسة والأعمال، حيث أن النجم الأمريكي ريك مورانيس، اعتزل عمله الفني في هوليوود لرعاية أطفاله، بعد وفاة زوجته إثر صراع طويل مع السرطان واكتفى فقط بإصدار ألبومين ضما بعض الأغاني الكوميدية، فضلا عن أداء بعض الإعلانات الصوتية لمحطات الراديو.

تنامي الظاهرة حول العالم، دفعت كندا للإعلان عن أنه من حق الأبوين الاختيار بحرية ما بين حصول الأم على إجازة وضع عاما كاملا على أن يحصل الزوج معها على 8 أسابيع لرعاية الطفل، أو أن تحصل الأم على عاما ويحصل الزوج على 5 أسابيع، بجانب بعض الاشتراطات الأخرى.

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