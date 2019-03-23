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تعليم

مدرسة 25 يناير الابتدائية بأسوان الأولى على الجمهورية فى مسابقة الطفولة

السبت 23/مارس/2019 - 12:43 م
مدرسة
مدرسة
شاذلى عبد الفتاح
فازت مدرسة 25 يناير الابتدائية التابعة لإدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة (المجلة الإلكترونية) للعام الدراسى 2018/2019.

أعلن عن ذلك الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مقدما خالص التهانى القلبية لموجه عام النشاط الثقافى والفنى، وأيضًا موجهى وأخصائى الصحافة المدرسية على هذا التفوق والنجاح لمدرسة 25 يناير الابتدائية فى مسابقة الطفولة.

وفاز فى هذه المسابقة 5 مدارس فى كل مرحلة بالتعليم الأساسى الابتدائية والإعدادية، وجاء فوز مدرسة 25 يناير بأسوان عن مجلة الجيل الصاعد.

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