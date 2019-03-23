مدرسة 25 يناير الابتدائية بأسوان الأولى على الجمهورية فى مسابقة الطفولة

فازت مدرسة 25 يناير الابتدائية التابعة لإدارة أسوان التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة (المجلة الإلكترونية) للعام الدراسى 2018/2019.





أعلن عن ذلك الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مقدما خالص التهانى القلبية لموجه عام النشاط الثقافى والفنى، وأيضًا موجهى وأخصائى الصحافة المدرسية على هذا التفوق والنجاح لمدرسة 25 يناير الابتدائية فى مسابقة الطفولة.



